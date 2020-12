Cena Samsungu Galaxy S10e maximálně klesla

Fotografie: Mobil Pohotovost

Samsung si na předvánoční období přichystal specialitku a maximálně zlevnil jeden ze svých loňských vlajkových smartphonů – Galaxy S10e. O poznání výhodnější jsou teď ale také modely jiných značek a slevy nevyhnuly ani zajímavému příslušenství, které může být vhodným vánočním dárkem.

Galaxy S10e a Nord N10

Samsung Galaxy S10e představuje pořád skvělý a především kompaktní telefon, kterému vévodí téměř bezrámečkový displej. Jeho primární předností je ale hlavně špičkový duální fotoaparát s variabilní clonou, takže s ním vyfotíte skvělé fotky za světla i za tmy. Galaxy S10e je teď k mání jen za 10 990 Kč a navíc k němu dostanete YouTube Premium na 2 měsíce zdarma, předplatné v hodnotě 2 268 Kč a bonus 20 % k výkupní ceně vašeho stávajícího telefonu.

Ve slevě je také teprve nedávno představený OnePlus Nord N10. Ten za cenu 7 890 Kč představuje momentálně jeden z vůbec nejlevnějších smartphonů, jenž se mohou pochlubit podporou 5G sítí. Nicméně ani za ostatní parametry se nemusí Nord N10 stydět, protože nabízí 64Mpx fotoaparát, osmijádrový procesor, 6GB RAM a 128GB úložiště včetně podpory paměťových karet.

Levné příslušenství

Ať už chcete potěšit někoho ze svých blízkých nebo udělat radost sami sobě, sáhněte po praktickém příslušenství. Pro Apple uživatele je přímo ideální FIXED Powerstation 3v1 jen za 1 290 Kč, tedy stojánek, který umí nabíjet tři zařízení současně – iPhone, Apple Watch a AirPods.

A pro bezdrátové nabíjení do auta je ideální držák FIXED Roll za sympatických 449 Kč. Radost určitě udělá i JBL GO 3 – třetí generace vůbec nejoblíbenějšího reproduktoru od JBL – který vychází na 1 090 Kč. A už jen do konce tohoto týdne můžete u Mobil Pohotovosti koupit sluchátka Niceboy HIVE drops jen za 790 Kč, což je široko daleko nejnižší cena.