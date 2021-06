Caviar odhalil doposud nepředstavené iPhony 13. Na zádech mají přesýpací hodiny

Fotografie: Caviar

Ruská společnost Caviar, jejíž jméno důvěrně znají všichni fanoušci až bizarně vyšperkovaných telefonů, se rozhodla nečekat na oficiální představení nových iPhonů 13 a s předstihem ukázala, jakým způsobem je hodlá „vylepšit“.

Přestože se zatím jedná pouze o koncepty, lze v designu snadno rozpoznat rukopis typický pro Caviar. Upravené iPhony 13 Pro a iPhony 13 Pro Max budou pochopitelně dostupné hned v několika provedeních, kdy verze s označením „Parade of the Planets Titanium“ je z titanu (který najdeme například i u nových chytrých hodinek Huawei Watch 3 Pro) a startuje na 12 750 amerických dolarech, tedy necelých 330 tisících korunách i s daní. Zlatá verze „Parade of the Planets Golden“ je pokryta 24karátovým zlatem o tloušťce 7 mikronů a stojí 14 290 dolarů (necelých 370 tisíc korun včetně DPH).

Na zádech extrémně limitované edice zmíněných variant (k dispozici bude jen osm kusů od každého provedení) najdeme vyobrazení šesti planet (od Merkuru až po Saturn) a také celkem šest fragmentů meteoritů, kdy jeden pochází z Měsíce, další z Marsu, dva úlomky z Tsarevského a dva úlomky z Čeljabinského meteoru. Aby toho nebylo málo, je na zádech také tourbillon (představující planetu Zem) a dokonce i další mechanický „chronograf“ v podobě přesýpacích hodin se stříbrným pískem.

Ty, které tento design neoslovil, možná zaujme verze „Starfall“ startující na 6 950 amerických dolarech (necelých 180 tisíc korun včetně DPH) či „Moon and Sun“ za 7 030 dolarů, tedy v podstatě stejnou cenu jako předchozí model. Obě edice budou vyrobeny v limitovaném počtu 99 kusů.