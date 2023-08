Back to School je tu. Smartphony i příslušenství pod palbou slev

Fotografie: Mobil Pohotovost

To to zase uteklo. Letní prázdniny se blíží ke svému konci a děti brzy zamíří zpět do školních lavic. Je jasné, že začátek školního roku bývá spojen s určitým stresem, ale co kdybychom se na to podívali trochu jinak a oslavili čas nových začátků, výzev, přátelství a nabytých vědomostí? OK, mindset bychom měli, ale aby ten start stál opravdu za to, Mobil Pohotovost si připravila slevy na tisíce produktů z kategorie smartphonů i příslušenství. Pojďme se na tu nadílku podívat!