60násobný zoom? Tím se bude pyšnit Realme X3 SuperZoom

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Generální ředitel Realme, Madhav Sheth, oficiálně potvrdil, že se připravuje novinka Realme X3 SuperZoom. Sdílel fotografii Mléčné dráhy pořízenou „Hvězdným režimem“ v aplikaci fotoaparátu tohoto telefonu a ostatní vyzval, aby se pokusili pořídit obdobnou fotografii vlastním smartphonem. Můžeme vidět, že výsledek vypadá poměrně dobře. Realme X3 SuperZoom se má totiž pochlubit až 60násobným zoomem.

Realme X3 SuperZoom – ukázková fotografie

Je velmi pravděpodobné, že Realme X3 SuperZoom nabídne teleobjektiv s možností 6násobného bezztrátového zoomu a 60násobné přiblížení bude výsledkem nejen digitálního zoomu, ale také velkého kusu práce umělé inteligence. Výsledná fotografie ve 13 megapixelech byla sdílena skrze twitter.com.

Samotný telefon, ačkoliv by se to mohlo zdát, nebude mířit mezi mobilní smetánku. Jak informuje gsmarena.com, v útrobách by se měl objevit Snapdragon 855+ a 12GB operační paměť. Známá je též baterie s kapacitou 4 200 mAh a podporou 30W drátového nabíjení.