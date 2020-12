Ten nejlepší dárek na poslední chvíli! Huawei naděluje předvánoční slevy

Fotografie: Huawei.cz

Společnost Huawei připravila před blížícími se Vánoci netradiční adventní kalendář a kolo štěstí plné výrazných slev na ty nejzajímavější produkty. V nabídce najdete třeba chytré hodinky Watch GT 2e, mobilní telefon P40 nebo MateBook 13. K dostání budou se slevou až 50 % nebo dokonce jen za symbolickou jednu korunu. K tomu na vás bude na stránkách e-shopu Huawei Store každý den čekat přichystané nové překvapení. Doručení zboží garantuje Huawei před Štědrým dnem.

Už v úterý 15. prosince si budou moci příznivci značky Huawei otevřít první okénko netradičního adventního kalendáře, které pro ně firma připravila. Až do Štědrého dne, tedy do 24.12., poběží na stránkách e- shopu Huawei Store speciální slevové akce. Každý den bude v nabídce vždy jeden produkt za speciální cenu. Slevy ve výši 15, 30, 35 a 50 % na jednotlivé výrobky budou ke stažení v podobě příslušných kuponů od 15. do 18.12. Využít je půjde daný den od 20:00 do 22:00 po celé dvě hodiny.

Mezi nabízenými výrobky bude zlevněný MateBook D15 v balíčku s wifi routerem AX3 zdarma. Za výhodnou cenu si budou moci zájemci zakoupit také chytré hodinky Watch GT nebo sluchátka FreeBuds 3, ke kterým navíc zdarma získají Bluetooth mini reproduktor.

Počínaje sobotou 19.12. se pak každý den až do 24.12. roztočí kolo štěstí. Nejšťastnější zákazníci si budou moci vytočit mimořádné slevy například na sportovní chytré hodinky Watch GT 2e, špičkový mobilní telefon P40 nebo dokonce na MateBook 13 s procesorem Intel.

Mezi největší lákadla adventního akce budou jistě patřit Mate30 Pro nebo tablet MediaPad M5, které nejšťastnější fanoušci získají za pouhou jednu korunu. Na Štědrý den je pak přichystané překvapení v podobě speciální ceny na první skládací mobilní telefon MateXS.

Pokud si zájemce objedná jakékoliv zboží z adventní nabídky nebo z kola štěstí do 22.12. do 15:00, Huawei Store mu jej doručí až domů ještě před Štědrým dnem.

Přesný počet kusů, které bude možné za výše zmíněných zvýhodněných podmínek získat, najdou zájemci vždy v daný den na adrese e-shopu Huawei Store.

Musíte vědět, než začnete nakupovat

Protože lze předpokládat velký zájem o vybrané výrobky, doporučujeme si dopředu na e-shopu Huawei vytvořit účet. Přihlášení je totiž podmínkou, abyste mohli nakoupit nebo zatočit kolem štěstí. Počet kusů všech nabízených výrobků je přísně omezený, takže platí pravidlo „kdo dřív přijde, odchází spokojen“. Zatímco některé produkty budou v prodeji neomezeně, některých výrobků jsou na skladě desítky a u výjimečných nabídek bude k dispozici pouze několik nebo jen jeden kus.