Samsungy Galaxy A52 a Galaxy A72: vše, co o chystaných novinkách víme

Fotografie: Evan Blass, voice.com

Další velký den pro Samsung nadejde již zítra, kdy se odhalí klíčové novinky z řady Galaxy A. Řeč je o Galaxy A52 a Galaxy A72. Pakliže budeme vycházet ze zkušeností z let minulých, půjde o vůbec nejúspěšnější telefony výrobce a v letošním roce to bude možná platit dvojnásobně. Ptáte se proč? Předpokládaná výbava totiž vypadá opravdu velmi zajímavě. Naznačují to především úniky od Evana Blasse skrze voice.com.

Samsung Galaxy A52

První chystaná novinka bude mířit do poctivé střední třídy, přičemž vzhled se výrazněji nebude lišit od zavedených pořádků. Dominantou čelní strany by měl být 6,5palcový Super AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a integrovanou čtečkou otisků prstů. Malé rámečky jsou samozřejmostí, stejně tak drobný průstřel ve středu horní části panelu pro potřeby 32megapixelového fotoaparátu.

Zásadní informace se točí kolem konstrukce, která bude nově odolávat vodě a prachu dle IP67. Telefon by měl vydržet po dobu 30 minut v hloubce 1 metru pod vodou. I přesto se však na těle bude nacházet nejen USB-C, ale také 3,5mm jack.

Nasazen má být Snapdragon 750G, který je výkonný a chlubí se i podporou sítí 5G. Možná jste již někde zaslechli i něco o Snapdragonu 720G, který 5G nepodporuje. Pak vězte, že Samsung vydá i LTE variantu Galaxy A52, avšak je pravděpodobné, že na českém trhu se objeví pouze 5G verze. Procesor doplní 6GB RAM a 128GB úložiště. Na paměťové karty Samsung nadále myslí. Výrobce se letos rozhodl vylepšovat oblast fotoaparátů. Na zadní straně bude sestava čtyř snímačů. Hlavní 64megapixelový fotoaparát nadchne optickou stabilizací obrazu. Velmi slušné snímky lze očekávat také od 12megapixelového ultraširokoúhlého snímače. Nakonec nebude chybět 5megapixelový makro objektiv a 5megapixelový portrétní snímač.

Bez výraznějších změn zřejmě zůstane baterie s kapacitou 4 500 mAh. Rychlost nabíjení skrze 25W adaptér bude průměrná a nepřekvapí. Samsung se v tomto ohledu nikam nežene. Bezdrátové nabíjení už bohužel bude pravděpodobně chybět, ale to bychom od řady Galaxy A chtěli moc. I tak se očekává, že cena poroste do závratných výšin, ale opět nejde v souvislosti se Samsungem o něco, co by někoho nějak výrazněji zaskočilo. Očekává se, že cena Samsungu Galaxy A52 bude mezi 10 a 11 tisíci Kč.

Samsung Galaxy A72

V minulých letech často platilo, že řada Galaxy A7x nabízela jen o něco větší displej a tomu odpovídající vyšší kapacitu baterie. Letos by však chystaný Galaxy A72 mohl oslnit i lepší výbavou oproti Galaxy A52. Nasazen bude 6,7palcový Super AMOLED displej, opět se 120Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením. I čtečka otisků prstů je integrována přímo do displeje a malý průstřel je zde pro 32megapixelovou čelní kamerku.

Ohledně procesoru prozatím panují neshody, neboť je zmíněn jen Snapdragon 720G u LTE varianty. Je ale pravděpodobné, že i Galaxy A72 nabídne Snapdragon 750G u 5G verze. Operační paměť bude mít hodnotu 6 GB a úložiště tradičních 128 GB. Slot pro paměťové karty nebude chybět. Dojde i na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP67 a přítomnost USB-C i 3,5mm jacku.

Zásadní změny se odehrají na zadní straně. Hlavní 64megapixelový fotoaparát bude mít optickou stabilizaci obrazu a chybět nemá ani 12megapixelový ultaširokoúhlý snímač. Samsung však údajně nasadí 8megapixelový teleobjektiv s trojnásobným bezztrátovým zoomem a až 30násobným hybridním přiblížením. Nakonec bude přítomen ještě 5megapixeloý makro objektiv.

Větší displej si vyžádá baterii s vyšší kapacitou, která povyroste na 5 000 mAh, nicméně rychlost nabíjení se měnit nemá a bude nutné nadále počítat s 25 W. Nepříliš optimistická cena u Galaxy A52 dává tušit, že podobné „překvapení“ nás čeká i u vyššího modelu. U něho lze cenu odhadovat kolem 13 tisíc Kč.

Porovnání Galaxy A52 a Galaxy A72

Samsung Galaxy A52 a Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A72 rozměry 159,9 × 75,1 × 8,4 mm 165 × 77,4 × 8,4 mm hmotnost ? gramů 203 gramů úhlopříčka displeje 6,5" 6,7" hlavní fotoaparát 64 Mpx (f/1.8) + OIS 64 Mpx (f/1.8) + OIS teleobjektiv ne 8 Mpx, 3× baterie 4 500 mAh 5 000 mAh zvýšená odolnost ano – IP67 ano – IP67 cena (odhad) 10 až 11 tisíc Kč 13 tisíc Kč

Kdy se telefony představí?

Samsung hodlá novinky představit již zítra, tedy 17. března 2021 v odpoledních hodinách. Konkrétně od 15:00 středoveropského času. Sledujte proto mobilenet.cz, přineseme vám všechny potřebné informace.