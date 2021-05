Jako blesk z čistého nebe se na českém trhu objevila značka Soundeus a jen tak se na ni nezapomene. Vše díky novým bezdrátovým sluchátkám Fidelity A50, která za velice příznivou cenu přináší kvalitní zvuk, pohodlně se nosí a nabízí široké možnosti drátového poslechu. Na první pohled zde tak máme adepta na koupi roku.

Trendem dneška jsou bezdrátová sluchátka, která jsou na vzestupu i přičiněním výrobců mobilních telefonů. Ti totiž telefony přestali vybavovat 3,5mm jackem. Uživatelé následně celkem očekávaně odmítli návrat do „doby redukcové“, jediným východiskem se tak stala bezdrátová sluchátka. Ta seženete již od několikaset korun, ale zpravidla jen malá špuntová. Modely přes celou hlavu jsou dražší a přitom mnohdy nevalné kvality.

Je však možné, že jsme svědky změny, a to možná i díky nové značce Soundeus a modelu Fidelity A50. Sluchátka mají tradiční vzhled, bohaté balení a široké možnosti připojení, nespoléhají se zdaleka jen na Bluetooth. Cena je přitom od začátku postavena hluboko pod hranicí 2 tisíc korun.

Technické parametry Soundeus Fidelity A50

Hmotnost 250 gramů Výdrž (dle výrobce) 50 hodin ANC ne Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.0 Frekvenční rozsah 20 Hz až 22 000 Hz Obsah balení sluchátka, látkové pouzdro, nabíjecí USB kabel, 3× zvukový kabel, manuály Barevné varianty černá Cena 1 790 Kč

Obsah balení: rozmazlujte se

Navzdory nízké ceně na vás čeká opravdu bohaté prodejní balení. Obdržíte i cestovní vak, do kterého sluchátka snadno uschováte. Dále se dočkáme několika kabelů. Máme zde velký červený a kroucený kabel s délkou 2 až 3 metry, který má 6,3mm jack a 3,5mm jack, dále kabel zakončený na obou koncích 3,5mm jackem a nakonec tentýž kabel, avšak s mikrofonem navíc.

Konstrukční zpracování: cena rozhodla

Před sebou máme klasicky vypadající sluchátka přes hlavu s možností složení, což usnadňuje jejich přenos. Poměrně pěkně vypadá hlavový most, který je měkčený a stylově červeně obšitý, což sluchátkům dodává punc luxusu. Měkčením sedí příjemně na hlavě a celkově nízká hmotnost sluchátek podporuje pohodlí nošení. Po krátké době jsem skoro necítil, že mám sluchátka na hlavě.

Hlavový most je měkčený a stylově obšitý.

Kaňkou na kráse je úprava velikosti hlavového mostu. Jeho vnitřní část je kovová a posouvání jde velmi ztuha. Přesné nastavení je tak poměrně o nervy a například plynulý pohyb, když máte sluchátka na hlavě, je zcela nemožný. Nastavení správné velikosti je tak lepší zcela doladit, když je máte sundaná. V tomto ohledu je jasně patrná nižší cena.

Hlavový most i náušníky jsou opatřeny umělou kůží, jinak je použit obyčejný plast. Výjimkou je jen již zmíněný vnitřek hlavového mostu. Plast působí spíše laciněji, avšak to je vcelku běžné. Obyčejnější materiály tak nelze hodnotit jako vyložený zápor. Naopak za vyzdvihnutí stojí celkové konstrukční zpracování, kdy sluchátka působí poměrně bytelně a jsou dobře slícovaná.

Líbilo se nám slušný vzhled

bytelná konstrukce

příjemně se nosí

Nelíbilo se nám jen plastové materiály

horší nastavení velikosti

Ovládání: tlačítka to jistí

Na pravé mušli je ovládání, kterým můžete sluchátka vypnout, zapnout i změnit hlasitost. Tlačítka jsou dostatečně velká, ale mají poměrně odpor a stisk vyžaduje trošku více síly. Nejde však o nic, nač by si nešlo zvyknout. Výsledek je nadále lepší než ovládání gesty, které nemusí být tak přesné.

Líbilo se nám snadné a přesné ovládání

Výdrž baterie: rozhodně slušná

Ačkoliv můžete sluchátka využít plně drátově, bezdrátová forma je samozřejmě lákavá, avšak vázaná na baterii. Ta dle výrobce vydrží až 50 hodin na jedno nabití při poslechu hudby, případně hovoru. Praxe však naznačuje, že tato meta bude realitě poměrně vzdálená. Po zhruba 5 hodinách poslechu klesla kapacita baterie zhruba k 80 %. Reálně tak výdrž odhadujeme na zhruba 30 hodin, avšak i to je velice slušné. Nabíjení probíhá standardně dodávaným kabelem, avšak pozor, na těle pravé mušle je zastaralý konektor microUSB. Škoda, zde se skutečně šetřit nemuselo.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám nabíjení přes microUSB

Zvuk: spousta možností

Zvukovou pasáž načněme tím, že si přiblížíme možnost spletité kabeláže v základním balení. Červený kroucený kabel s velkým (6,3 mm) jackem lze zapojit nejen do sluchátek samotných, ale například i do zvukových aparatur či DJ pultů. Kabel je dlouhý 2 metry, avšak při natažení poskytne až 3metrový rádius.

Na sluchátkách je nejen 6,3mm jack, ale také klasický 3,5mm. Můžete klidně do každé mušle posílat odlišný zvuk, záleží na zapojení. Stejně tak lze sluchátka propojit s jinými sluchátky. Výsledkem bude, že zvuk ze sluchátek Fidelity A50 bude přenášen do druhých sluchátek, a to dokonce i v případě, že zdrojem zvuku bude zařízení připojené přes Bluetooth. Možnosti zapojení jsou tedy široké a takřka nevídané v této cenové relaci.

Kvalita zvuku je na velmi solidní úrovni a nepohrdne jí ani náročnější uživatel. Fidelity A50 disponují 40mm měniči s frekvenčním rozsahem 20 až 20 000 Hz. Zvuk je hutný, výrazný a nezanikají ani středy. Není větší obtíží poslouchat složitější skladby s úmyslem si vychutnat všechny nástroje. Potěší, že zvuk se v podstatě nijak neliší, ať jste připojení po drátech či pomocí Bluetooth 5.0. Opět velké plus, zejména pro cenově dostupná sluchátka. Ve výbavě figuruje také technologie CNC, která dokáže tlumit hluky z okolí a zároveň přehrávaný zvuk neproniká ven a neruší. Výsledkem však není, že byste byli zcela odtrženi od okolí. Klasické aktivní potlačení okolního hluku ale chybí.

Líbilo se nám hrají bezdrátově i skrze kabel

bohaté možnosti propojení

slušná zvuková kvalita

Zhodnocení: maximum muziky za málo peněz

Stává se to jednou, možná dvakrát do roka a letos již v květnu. Ze sluchátek Soundeus Fidelity A50 jsem jedním slovem nadšen. Od samotného počátku testování po chvíle, kdy tvořím poslední řádky této recenze. Sluchátka jsou dodávána v bohatém balení. Nevypadají vůbec zle a příjemně sedí na hlavě. Množství kabeláže vás sice může vyděsit, jenže, buď kabely využijete, nebo ne, je to vlastně jedno. Sluchátka jsou i bezdrátová a zvuková kvalita jednoznačně nadprůměrná.

Možné pochybnosti nad drobnostmi typu horší nastavení hlavového mostu či přítomnost zastaralého nabíjecího konektoru roznese na prach agresivní cena. Na českém trhu pořídíte Fidelity A50 za 1 790 Kč. Ano, hluboko pod dvěma tisíci Kč. Zde nemají v podstatě žádnou konkurenci. Pokud hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka, přičemž nechcete utrácet mnoho peněz, jsou Soundeus Fidelity A50 horkým kandidátem ke koupi.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz