Bezdrátová sluchátka dnes seženete opravdu levně, což platí i pro ta velká hlavová. Dokázat se to snaží i novinka od značky Rixon. Model Soundplates láká moderní konektivitou v podobě Bluetooth 5.3, opravdu dlouhou výdrží až 76 hodin nebo vcelku zdařilým vzhledem. Je to recept na úspěch?

Říká vám něco značka Rixon? Možná ne, ale vězte, že jde o výrobce příslušenství pro mobilní telefony. V nabídce má nabíječky, reproduktory a sluchátka. A právě sluchátka Soundplates se nám dostala do rukou. Slovy výrobce se jedná o pořádné klapky, jejichž hlavními lákadly má být dlouhá výdrž nebo příznivá cena.

Technické parametry Rixon Soundplates

Baterie 700 mAh Výdrž zhruba 69 h (s ANC) / 76 h (bez ANC) Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.3 Frekvenční rozsah 20 Hz až 20 000 Hz Obsah balení sluchátka, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, manuály Barevné varianty černá Cena 1 500 Kč

Obsah balení: nečekaně chudé

V krabici jsou sluchátka umístěna jen tak v ochranných obalech, příslušenství v podobě nabíjecího USB kabelu a 3,5mm jacku jakbysmet. Že všechna ostatní sluchátka v cenové hladině kolem 1 500 Kč nabízí alespoň základní přepravní pouzdro? To se k Rixonu asi nedoneslo. Osobně tento přešlap považuju jako vrcholnou neúctu k zákazníkovi, který se Soundplates rozhodne zakoupit.

Nelíbilo se nám chybí pouzdro

Konstrukční zpracování: pohodlí a jednoduchost

Naštěstí si lze chuť spravit samotnými sluchátky. S ohledem na cenu je zde dominantní plast, ovšem v tmavém a matném odstínu nevypadá vůbec špatně. O jistou originalitu se stará sestava různých průduchů, kterými Rixon (ne)maskuje mikrofony.

Dostalo se i na měkčené části, které samozřejmě nechybí kolem samotných mušlí a v oblasti hlavového mostu. Zde sice výrobce zvolil velmi úsporné řešení měkčené části, avšak v praxi to bohatě stačí. Po nasazení sluchátka příjemně sedí, a to i na menší hlavě. Díky tomu se nemusíte obávat chůze, protože hlavový most se nikam samovolně neposouvá.

Líbí se nám i zpracování, působí bytelně, a to včetně pohyblivých částí, jako jsou samostatné mušle a nastavitelný hlavový most. Naopak výrobce nezmiňuje zvýšenou odolnost, takže je potřeba si dát pozor například venku při intenzivnějším dešti.

Líbilo se nám dobře sedí

bytelná konstrukce

Ovládání: tlačítka to jistí

Ovládání je svěřeno výhradně do rukou čtyř tlačítek, která různými kombinacemi zvládají opravdu vše. Pospolu jsou tři klávesy, kdy krajní regulují hlasitost a přeskakují přehrávané skladby. Stačí jen delší stisk a přeskočíte vpřed či vzad. Jednoduché a funkční. Pozastavení přehrávání probíhá hlavním středovým tlačítkem, pomocí kterého přijímáte i hovory. Sluchátka jsou vybavena i dvěma mikrofony a s hovory nemá ani jedna strana sebemenší potíž.

Poslední tlačítko nese označení ANC, jak asi tušíte, řeší aktivní potlačení okolního hluku. Zmíněná klávesa má ale ještě jednu funkci, kdy při dvojitém poklepání dojde k aktivaci herního režimu s nižší latencí mezi obrazem a zvukem. Stejným způsobem přepnete zpět na hudební režim.

Líbilo se nám ovládání sdružené na jedné mušli

Výdrž baterie: působivé hodnoty

Mezi trumfy Soundplates patří jednoznačně výdrž baterie s kapacitou 700 mAh. Výrobce udává 76 hodin při 50% hlasitosti s vypnutým režimem ANC. Pakliže byste ANC používali, klesne výdrž na 69 hodin. I tak lze vesměs počítat s třídenní výdrží. Jedním dechem je však třeba dodat, že s vyšší úrovní hlasitosti výdrž klesá, v praxi jsme se tak blížili spíše někam k 50 hodinám. I to je ale skvělá hodnota. Opětovné dočerpání energie probíhá skrze USB-C a zabere 90 minut.

Líbilo se nám perfektní výdrž

Zvuk: duní ráda

Jakmile si osaháte ovládání, je čas ponořit se do poslechu hudby. Kdo nečeká zázraky, bude spokojen. Rixon naladil Soundplates primárně na hloubky, což vás sice zpočátku může unést, nicméně posléze si všimnete, že toto ladění má negativní dopady na středy i výšky. U více instrumentálně laděných skladeb tak některé tóny lehce zanikají, případně neslyšíte nástroje tak, jak by bylo žádoucí.

Režim ANC lze jen vypnout/zapnout, bohužel se ale nedostalo na transparentní režim. Samotný režim aktivního potlačení okolního hluku funguje jen velmi decentně, samotný výrobce udává snížení hluku o 35 dB. Výsledkem je, že se rozhodně nedočkáte pohlcujícího ticha. Zde bychom uvítali přeci jen lepší práci.

Jak to celé shrnout? Rixon Soundplates se po hudební stránce hodí velmi nenáročným uživatelům, kteří ocení především dokonale krytí uší a imponuje jim hloubkově laděná reprodukce. Opomenout však nemůžeme, že sluchátka lze skrze Bluetooth 5.3 spárovat se dvěma zařízeními. Zmínit je nutné i pro někoho nižší maximální hlasitost. V balení najdete i 3,5mm jack pro klasické drátové propojení.

Líbilo se nám aktivní potlačení okolního hluku

Nelíbilo se nám ANC by mohlo být lepší

chybí transparentní režim

důraz na hloubky je až příliš velký

zanikání některých prvků u složitější hudby

Zhodnocení: jednoduché to mít nebudou

Rixon Soundplates vypadají na první pohled opravdu dobře. Příjemně se nosí a pohodlně sedí. S ohledem na cenu kolem 1 500 Kč však opravdu zarazí, že výrobce šetřil na cestovním pouzdře, které chybí. Hudební produkce je pak nanejvýš průměrná a náročnější rozhodně neosloví. Za výrazný klad lze považovat dlouhou výdrž.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz