Oukitel synonymem odolného telefonu za rozumnou cenu

Fotografie: CZC.cz

Ještě před pár lety o značce Oukitel slyšeli asi jen ti největší tuzemští nadšenci, každým rokem se však její jméno objevuje stále častěji. Tento výrobce si totiž dokázal vybojovat pevné místo mezi odolnými telefony v řadě zemí, a stále etablovanějším je i u nás. V čem se liší od ostatních smartphonů a které modely si na českém trhu v současnosti pořídíte?

Společnost Oukitel se už od svých prvních let snaží držet stejného klíče – co nejpříjemnější cenovka a kvalitní telefony bez zbytečností kolem. Od roku 2007 se postupně objevovaly dva hlavní směry, kterými se výrobce u smartphonů vydal, a to stylové telefony za hubičku a extrémně odolné telefony s vojenskou certifikací.

Pořádná baterie

Ať už se podíváte do libovolné kategorie, vždycky si můžete být jisti přítomností baterie s obrovskou kapacitou. I když se v posledních letech dočkáváme skutečně velkých akumulátorů i u nejtenčích smarpthonů a vlajkových lodí, tady se bavíme o kapacitě až 10 000 mAh. Ještě pár podobných skoků a můžeme se zbavit slova „mili“ u jednotek, aniž by výsledné číslo vypadalo komicky. Obrovskou baterii má například model WP5 Pro – v pohotovostním režimu dokáže přežít až neskutečných 480 hodin na jedno nabití. To už je pořádná porce dní.

Vojenská certifikace odolnosti

Přestože stylové telefony od Oukitelu dokážou zaujmout nejednoho zákazníka, největší síla značky je právě v odolných telefonech. U modelů tak pochopitelně čekejte certifikace, jako jsou IP68, IP69K nebo MIL-STD-810G. Jestliže je váš telefon pracovním nástrojem ve skutečně nehostinném prostředí, případně jste jen nadšenci do pořádných telefonů, Oukitel toho má pro vás v zásobě hromadu. Modelu WP10 nechybí ani podpora 5G, osmijádrový procesor a 8 GB RAM se pak postarají o svižné používání i v těch nejtěžších situacích. Rozhodně se tak nemusíte bát, že přechodem k odolnému telefonu uděláte krok pět let zpátky do historie.

Model WP10 je pochopitelně výkladní skříní značky, patří tak logicky k těm nejdražším v portfoliu, i když i tak jde o cenově příznivý kousek. V nabídce je však i celá řada cenově ještě výhodnějších modelů a záleží jen na vašich představách a požadavcích. WP12 se například vejde pod 3000 Kč, a přesto nabízí odolnost s krytím IP68 a armádní testy MIL-STD-810G, 5,45“ HD+ displej, 4 GB RAM a baterii o kapacitě 4000 mAh. Pořádný kus i pro člověka, který nehledá nabušenou příšeru.

Skutečně levné kousky

Jak již bylo naznačeno, Oukitel má i druhý směr, kterým se u smartphonů vydává – extrémně levné stylové telefony, jež však neztrácejí na kvalitě, ale pouze se zbavují zbytečností kolem. Na CZC.cz teďnajdete exkluzivně třeba model C19 Pro, který už za 2 090 Kč (po použití slevového kódu „C19Pro“ a získání celkové slevy 1 099 Kč) dokáže nabídnou 6,49“ HD+ displej, 4jádrový procesor MediaTEK, 4 GB RAM, soustavu kvalitních fotoaparátů a 4 000 mAh baterii. Ideální volba pro každého, kdo hledá slušný pracovní stroj za opravdu slušnou cenu. I modely C22 či C23 Pro však patří do kategorie velice levných elegantních telefonů se solidní výbavou.