Nový Huawei MateBook D 16 2024 se hodí pro práci, studium i zábavu

Fotografie: Huawei

Začátkem roku přichází společnost Huawei na český trh se svým novým notebookem Huawei MateBook D 16 2024. Navzdory 16palcovému displeji je nový model podstatně lehčí, a přesto si zachovává vysoký výkon díky pokročilému procesoru 13. generace Intel Core i9. Novinka tak vyhoví i náročnějším uživatelům.

Odvažte se být nejlepší verzí sebe sama: Rozvíjejte se a využijte svůj potenciál naplno

Všichni mladí a ambiciózní lidé, kteří usilují o dosažení svých cílů v práci, ve škole nebo při zábavě, mají jednu věc společnou – potřebují počítač, který jim otevře cestu k odhalení jejich plného potenciálu a umožní jim dosáhnout ještě větších úspěchů. Hledání ideálního notebooku je však vždy plné kompromisů. Uživatelé, kteří chtějí vysoce výkonný notebook často narazí na zařízení, které je objemné a těžké. Naopak ti, kteří hledají lehký notebook musí mnohdy dělat ústupek ohledně velikosti obrazovky, a nakonec zvolí zařízení s omezeným vizuálním prostorem. V reakci na to představuje společnost Huawei svůj nově vylepšený Huawei MateBook D 16 2024 – vysoce výkonný notebook stvořený pro cílevědomý životní styl. Huawei MateBook D 16 přichází s impozantní velkou obrazovkou a lehkým tělem, což uživatelům poskytuje volnost při tvorbě, učení i práci.

Maximální produktivity dosáhnete díky 16palcovému FullView displeji

Notebook Huawei MateBook D 16, navržený pro maximální pohodlí a optimalizovaný zážitek, byl zkonstruován ve futuristické šedé barvě Space Grey a mystické stříbrné barvě Mystic Silver. Obě barvy jsou univerzální a minimalistické, ale zároveň vzbudí u uživatelů pozitivní dojem. Novinka se svou 16palcovou obrazovkou nadále kraluje ve velikosti displeje mezi ostatními notebooky, ať už jde o výrobky společnosti Huawei či konkurence. Velká obrazovka uživatelům poskytuje pohlcující zážitek, ale i přes to notebook váží pouhých 1,68 kg a chlubí se tloušťkou 17 mm. Díky tenkým rámečkům nabízí poměr obrazovky k tělu až 90 %, což tvůrcům a kancelářským pracovníkům poskytuje větší prostor pro práci. Huawei MateBook D 16 také přichází s novým 180° pantem. Díky této vlastnosti je notebook flexibilní a lze jej plně a na plocho rozložit na stůl, což může být výhoda při různých společných pracovních a školních projektech. Ti, kteří disponují pracovním prostorem s více zařízeními, ocení možnost notebooku rozložit ho na stojan.

Pokročilý procesor 13. generace Intel Core i9 zajistí vysoký výkon

Huawei MateBook D 16 představuje průlom v úrovni výkonu díky svému vysoce výkonnému procesoru 13. generace Intel® CoreTM i9. To dává uživatelům možnost snadno zvládnout náročný multitasking, včetně činností, jako je programování, ilustrování či střih videa. Procesor lze také dodatečně navýšit pomocí režimů Performance Mode a Super Turbo, které lze aktivovat v pracovně náročnějších obdobích.

Huawei MateBook D 16 přichází také s technologií Dual Shark Fin Fan, která optimalizuje efektivitu výkonu. Technologie chlazení se dvěma lopatkami účinně reguluje rozptyl tepla po celém notebooku, což výrazně zvyšuje efektivitu a zabraňuje přehřívání, zejména při náročné práci s velkými soubory. Produktivita také závisí na výkonu baterie notebooku. Proto Huawei MateBook D 16 disponuje baterií o kapacitě 70 Wh, a tím posouvá efektivitu na ještě vyšší úroveň.

Jde také o výrazné zlepšení oproti maximální kapacitě 60 Wh u předchozí verze. Díky vylepšené výdrži baterie si uživatelé, kteří pracují na cestách, nemusí dělat starosti s vybitou baterií a mohou se plně věnovat své práci. Huawei MateBook D 16 je také vybaven klávesnicí s 1,5 mm zdvihem kláves a konstrukcí s měkkým vyklápěním, což je u lehkého notebooku neobvyklé. Inovovaná numerická klávesnice navíc uživatelům umožňuje efektivnější práci s grafy, daty a dokumenty, zatímco klávesové zkratky usnadňují přímý přístup k často používaným funkcím, což vede k vyšší produktivitě při práci.

Huawei MateBook D 16 obdržel certifikací 5 hvězdiček za vynikající příjem signálu Wi-Fi

Huawei MateBook D 16 je vybaven silnou anténou, která se postará o všestranný bezdrátový výkon a celkové vylepšení uživatelského zážitku. Je též prvním notebookem na světě, který získal certifikaci SGS 5-Star Wi-Fi Signal Capability. Prošel také řadou testů rychlosti uplinku/downlinku s vynikajícími výsledky, což uživatelům zaručí bezproblémový online zážitek. Notebook také přidává inovativní technologii Huawei Metaline, která má na starost spolehlivost připojení. Díky její schopnosti navázat spojení na velmi dlouhou vzdálenost až 270 metrů se výrazně minimalizuje riziko falešného zachycení signálu, což uživatelům zajišťuje stabilnější připojení. Uživatelé se tak mohou rozloučit s věčně pomalým načítáním videostreamů či s přerušovanými konferenčními hovory s kolegy.

Zpracování úkolů zvládnete snadno a bez námahy

Funkce Super Device, která se v nejnovějších produktech od společnosti Huawei stala standardem, umožňuje rychlejší a bezproblémové spárování notebooku s dalšími zařízeními. Uživatelé tak mohou snadno navázat připojení jednoduchým přetažením ikon. Díky této funkci můžete transformovat svůj smartphone na externí úložiště či přeměnit tablet na další monitor. Zvukový zážitek můžete rozšířit propojením počítače s reproduktorem nebo sluchátky.

Ti, co pracují na dálku budou moci využívat také inteligentní nástroje pro videokonference, jako je Al na pozadí, FollowCam či korekci pohledu. Uživatelé si tak mohou vytvořit prostor pro schůzku s funkcemi, jako je Al Sound a Al Camera, které přidávají funkce ochrany soukromí a potlačení šumu. To zajišťuje příznivé prostředí pro videokonference a online schůzky tak probíhají hladce a bez rušivých vlivů. S tím, aby vás schůzka nerozptylovala a navodila soukromou atmosféru, vám pomůže funkce Osobní vylepšení hlasu s podporou umělé inteligence. Tato funkce se zaměřuje na toho, kdo hovoří a během hovoru jeho hlas vylepšuje. To výrazně potlačuje rušivé vlivy z okolí a přispívá k pozitivnímu zážitku všech účastníků schůzky.

Novinka Huawei MateBook D 16 2024 se tak stane ideálním společníkem pro práci, studium i zábavu. Na českém trhu je k dostání v několika velikostech úložiště ROM a RAM již od 22. ledna, a to na oficiálním e-shopu Huawei. K jeho nákupu obdržíte jako dárek sluchátka Huawei FreeBuds 5.

Produkt Cena HUAWEI MateBook D 16 2024 8 GB/512 GB SSD 19 999 Kč HUAWEI MateBook D 16 2024 16 GB/512 GB SSD 21 999 Kč HUAWEI MateBook D 16 2024 16 GB/1 TB SSD 24 999 Kč

Více informací najdete na oficiálních webových stránkách Huawei.