Motorola Moto G Pro přináší stylus do střední třídy

Fotografie: Motorola

Na evropské trhy míří nová Motoroly, která byla v USA prezentován jako Moto G Stylus. Jak se dozvídáme z oficiálních stránek, v Evropě se bude jmenovat Moto G Pro. Její hlavní devízou bude podpora ovládání stylusem, který najde své místo přímo v těle telefonu, což je mezi konkurencí vcelku unikátní vlastností. Samotný displej je typu IPS a na úhlopříčce 6,4 palce operuje Full HD+ rozlišení. V levém horním rohu je malý průstřel pro čelní 16megapixelový fotoaparát.

Pohon telefonu zajišťuje Snapdragon 665 se 4GB operační pamětí. Interní 128GB paměť budete moci rozšířit o dalších 512 GB prostřednictvím paměťové karty. Novinka disponuje Androidem 10 a je zařazena do programu Android One, což by mělo zajišťovat pravidelné softwarové aktualizace. Systém můžete zabezpečit otiskem prstu, kdy samotná čtečka má své místo na zadní straně.

Na zadní straně je i trojice fotoaparátů. Hlavní nabízí 48megapixelové rozlišení a světelnost f/1.7. Doplňuje jej 16megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 119°. Nakonec je zde 2megapixelová makro kamerka se schopností záběru od 2 centimetrů. V další výbavě nechybí slot pro dvě nano SIM karty, NFC nebo baterie s kapacitou 4 000 mAh a podporou 15W nabíjení.

Motorola Moto G Pro se na evropských trzích bude prodávat za 329 eur, což je v přepočtu zhruba 9 tisíc korun. V tuto chvíli je dostupná na německém trhu, další regiony by měly přibývat.