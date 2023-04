Jak na levnou dovolenou - tipy a triky pro low cost cestovatele

Fotografie: eSky

Dobrodružství máte v krvi, chtěli byste procestovat svět, ale máte hluboko do kapsy? Nevadí, v dnešní době se můžete mezi zeměmi přesouvat za pakatel. Stačí dodržovat určitá pravidla.

#1 Buďte flexibilní

Pro cestovatele, kteří mají pro svůj trip omezený budget je jednou z nejvýraznějších položek doprava. Pokud vás to táhne do ciziny, nejspíše budete sledovat levné letenky z Prahy, jelikož právě z české metropole létá nejvíce dopravců. Pokud jste časově i co se plánů na cílovou destinaci týká flexibilní, určitě narazíte na možnost vycestovat za opravdu levný peníz. Ideální je hledat mimo turistickou sezonu a víkendy. To znamená říjen až únor ve všední dny. A jak najít?

#2 Jak najít levné lety?

Využijte letové srovnávače, které vám seřadí všechny různé spoje a alternativy od všech aierolinek a doporučí nejlevnější letenky. Ještě levněji vás to vyjde, pokud se vám podaří najít let přímo na stránkách některého z nízkonákladových dopravců jako je Ryanair, Wizzair nebo Volotea. Využít můžete věrnostní slevy, last minute nabídky nebo bonusové body z kreditní karty. Dobré je sledovat vybrané společnosti na sociálních sítích odkud se o akcích dozvíte.

#3 Bydlete v levnějších oblastech

Pokud se chcete ubytovat v hotelu nebo penzionu, zvažte pobyt v levnější oblasti mimo centrum města. Airbnb a podobné platformy vám mohou také nabídnout levnější a zajímavější možnosti ubytování.

#4 Cestujte mimo sezónu

Pokud je to možné, zkuste cestovat mimo hlavní letní sezónu, kdy jsou ceny letenek, ubytování a dalších služeb vyšší. Většina turistů se rozhodne cestovat během letní sezóny, což znamená větší zájem o památky, restaurace, pláže a další atrakce. V mnoha destinacích může být během letní sezóny horko, dusno a plno lidí. V chladnějších měsících jako je březen nebo říjen si můžete užít příjemnější počasí i klidnější atmosféru dané destinace.

#5 Jezděte místní dopravu

Pokud se chystáte pohybovat po městě, zkuste si koupit jízdenky na místní dopravu, které jsou obvykle levnější než taxi nebo pronájem auta. V mnoha městech je možné koupit jízdenky na městskou hromadnou dopravu v předstihu za zvýhodněnou cenu. Pokud plánujete strávit v daném městě více času, můžete si pořídit i celodenní jízdenku, která vám umožní neomezené cestování po městě za pevnou cenu.

#6 Zvažte možnosti veřejného stravování

Zkuste se vyhnout drahým restauracím a raději si užijte místní kuchyni v menších podnicích a pouličních stáncích. Pokud máte přístup k kuchyni, můžete si vařit vlastní jídlo. Nákupy v místním supermarketu jsou také obvykle levnější než jídlo v restauraci. Mnoho zemí má kvalitní vodu z kohoutku, takže nemusíte kupovat balenou vodu.

#7 Hledejte slevy

Hledejte slevy a nabídky na různých stránkách a aplikacích, které nabízejí cestování a turistické služby. Mobilní aplikace jako Groupon, Tripadvisor, Booking.com nebo Airbnb mohou být velmi užitečné při hledání slev a nabídek v cizích městech. V turistických centrech a informačních kancelářích mohou být k dispozici slevy na aktivity a vstupné do muzeí nebo galerií.

#8 Najděte alternativy k turistickým atrakcím

Místo placení za drahé vstupné na turistické atrakce zkuste najít méně známá místa a zajímavosti, které jsou levnější nebo dokonce zdarma. Do těch nejvyhledávanějších muzeí, výstav a budov se často stojí hodinové fronty na drahý lístek. Pokud tedy k takovému místu nemáte vztah, podívejte se co je k vidění poblíž.

#9 Zvažte cestování s ostatními lidmi

Cestování s rodinou nebo přáteli může být levnější, protože můžete sdílet náklady na ubytování a dopravu. Ideální zejména na trip, kde si chcete půjčit auto a projet ostrov.

#10 Vyhledejte si informace

Před cestou si dobře prostudujte informace o místech, kam chcete jet, aby vám neunikly slevy, nabídky a různé možnosti ušetření peněz.