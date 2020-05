Huawei chce nakopnout prodeje. V květnu láká na dárky k nákupu i slevy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

E-shop Huawei v květnu láká na dárky k nákupu a slevy. K Huawei P30 Pro vám přidá Bluetooth sluchátka s aktivním potlačením hluku Huawei FreeBuds 3 a k tabletu Huawei MatePad T5 10 bezdrátový router Huawei Wi-Fi WS5200. K profesionálnímu tabletu Huawei MatePad Pro prodávanému za cenu 15 999 Kč zákazníci dostanou navíc ochranný obal, magnetickou klávesnici a chytré pero M-pencil.

Na stránkách akce čeká na zákazníky také kolo štěstí. Každý účastník má tři pokusy a může si vytočit slevu až 600 Kč. Pří sdílení kola štěstí na Facebooku získají uživatelé další dva pokusy. Do třetice májových akcí Huawei opět představuje Flash Sale slevy. Každý den od 12:00 do 14:00 hodin a od 20:00 do 24:00 hodin mohou zákazníci zakoupit vybraný produkt Huawei se slevou až 60 %. Množství zboží v nabídce je limitované.

Akce probíhá do 17. 5. 2020 a celou nabídku naleznete níže: