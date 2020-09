Další telefon s fotoaparátem pod displejem? Chystá jej Realme

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Začátkem září došlo v mobilním světě k dalšímu zlomovému okamžiku. První výrobce oficiálně představil telefon, který již nemá pouhým okem viditelný čelní fotoaparát, neboť došlo k jeho schování pod displej. Výsledkem u ZTE AXON 20 5G je, že nemusí mít výřez, průstřel ani žádný vysouvací či otočný mechanismus. Je nasnadě, že podobnou cestou se postupně vydá i konkurence.

Další vlaštovkou bude zřejmě Realme, alespoň to naznačuje příspěvek Xu Qi Chase, viceprezidenta Realme, na weibo.com. Sdílel fotografii telefonu, u kterého jasně vidíme, že nemá průstřel ani výřez a Chase v komentářích upřesňuje, že zobrazený telefon není vybaven ani výsuvným čelním fotoaparátem. Je tudíž jisté, že zařízení má fotoaparát schovaný pod displejem. Více informací však viceprezident nesdělil, a tak nevíme, o jaký telefon jde, co bude umět, nebo kdy by mohlo dojít k představení. Lze však předpokládat, že půjde o lépe vybavený přístroj, možná přímo o budoucí vlajkovou loď.