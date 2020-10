Samsung týden je tady. Nabízí slevy až 25 %, bonusy a výhodné balíčky

Fotografie: Samsung.cz

Startuje promoakce Samsung týden v rámci níž můžete do 1. listopadu získat slevy až 25 % na vybrané mobily, televizory, hodinky, tablety sluchátka, ale také monitory, pračky, chladničky a další domácí spotřebiče od Samsungu. K zakoupeným produktům můžete také v rámci ceny získat navíc další produkty či služby. Akce platí jen na www.samsung.cz.

Přehled slev a nabídek v oblasti mobilních telefonů a příslušenství

Galaxy Z Flip: 26 666 Kč (-11 %)

Galaxy S10 Lite: 11 999 Kč (-20 %)

Galaxy Note10 Lite: 10 999 Kč (-21 %)

Galaxy A31: 5 799 Kč (-21 %)

Galaxy A20s: 3 799 Kč (-19 %)

Galaxy Tab S6 Wifi: 14 999 Kč (-22 %)

Galaxy Tab S6 LTE: 16 999 Kč (-21 %)

Galaxy Buds+: 3 499 Kč (-26 %)

Galaxy Watch Active2 44mm: 6 499 Kč (-18 %)

Galaxy Watch Active2 40mm: 5 999 Kč (-18 %)

Kromě výše uvedených přímých slev můžete při koupi tabletu ze série Tab S7 získat mobilní telefon Galaxy S20 s 50% slevou. Při koupi Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20, S20 Ultra 5G nebo S20+ zase obdržíte v ceně smartphonu navíc herní ovladač (gamepad) a 3měsíční předplatné Xbox Game Pass. To ale není vše. Samsung také představil limitovanou edici bezdrátových sluchátek Galaxy Buds Livev modré barvě, které budou k dostání za cenu 5 490 Kč pouze po dobu tohoto týdne (případně i déle do vyprodání zásob) a jen na e-shopu www.samsung.cz.

Přehled slev a nabídek v oblasti televizorů, monitorů a domácích spotřebičů

Inovativní chladničku Samsung Family Hub koupíte v rámci Samsung týdne s přímou 25% slevou. K některým produktům také získáte navíc další výrobky, od příslušenství k televizorům až po hodnotné domácí spotřebiče. Většinu slev v oblasti televizorů a domácích spotřebičů však získáte v případě, že nakoupíte více produktů dohromady, neboli využijete balíček.

Když si pořídíte například vybranou pračku, sušičku a spojovací sadu, za tento balíček zaplatíte o 20 % méně, než je běžná cena. V rámci ceny vybraného televizoru získáte navíc příslušenství jako je soundbar, držák na zeď nebo třeba instalaci apod. Při koupi lifestylového televizoru The Frame (43 nebo 49 palců) tak díky akci získáte v ceně příslušenství v hodnotě 6 980 Kč a 4měsíční předplatné do aplikace Obchod s uměním. A zvolíte-li nejlepší 4K QLED televizor od Samsungu ze série Q95T (65 palců), obdržíte k němu navíc produkty v ceně 15 280 Kč. V dnešní době home officů se pak určitě vyplatí nabídka balíčku revolučního monitoru The Space se 4K kombinovaného s televizorem The Frame, díky čemu ušetříte dohromady 20 % běžné ceny. V případě nákupu bílé techniky lze u dražších chladniček získat navíc robotický vysavač či mikrovlnku. Ale výhod, slev a možných kombinací je mnohem více.

Akce Samsung týden platí do vyprodání zásob pouze na oficiálním e-shopu www.samsung.cz s doručením zdarma domů nebo možností vyzvednutí ve značkových prodejnách Samsung.

Kompletní přehled všech slev a nabídek včetně podrobných pravidel naleznete na stránkách společnosti Samsung.