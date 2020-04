Předobjednejte si Huawei Watch GT 2e a získáte chytrou váhu zdarma

Fotografie: Mobil Pohotovost

Předobjednat si nové Huawei Watch GT 2e se vyplatí. Kromě skvělé ceny na vás totiž čeká chytrá váha Huawei, kterou dostanete k hodinkám zdarma. Společně se smartwatch si můžete také objednat nové telefony Huawei P40 a P40 Pro, které Mobil Pohotovost nabízí s několika dalšími bonusy.

Huawei Watch GT 2e přichází s nepatrně přepracovaným designem, novými řemínky a v celkem čtyřech barvách. Hodinky zaujmou pohyblivým ciferníkem, prvotřídním displejem s vysokým rozlišením a zejména pak 14denní výdrží baterie. Nabízí také 100 sportovních režimů, automatickou detekci aktivity, analýzu spánku, GPS či vodotěsnost 5 ATM.

S chytrou váhou Huawei, kterou dostanete zdarma, budou hodinky Watch GT 2e tvořit ideální pár a vy tak získáte ještě přesnější hodnoty o svém těle. Váha Huawei Smart Scale umí během jednoho měření analyzovat 9 složek těla. Nechybí jí ani automatické rozpoznání až 10 uživatelů, displej nebo synchronizace s aplikací v telefonu.

Chytré hodinky Huawei Watch GT 2e předobjednáte zde!

Do prodeje zamířily také nové vlajkové lodě Huawei P40 a P40 Pro. Ty se mohou pochlubit hlavně prvotřídním fotoaparátem, který se okamžitě zařadil na samotný vrchol žebříčku současných smartphonů. U Mobil Pohotovosti k telefonu dostanete bonus 1 200 Kč a při jeho koupi máte možnost využít splátky s 0% navýšením. Telefon vám navíc ve vybraných městech doručí do 1 hodiny od objednání, a to zcela zdarma.