Způsobí Xiaomi další revoluci chytrých náramků? Údajně nasadí 360° displej

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Xiaomi se před několika lety povedlo s Mi Bandem zásadně změnit trh s cenově dostupnými chytrými náramky. Nyní by mohlo odhalit zbrusu nový netradiční náramek s 360° displejem. Náramek/ohebný panel s označením Mi Band X by si měli uživatelé ovinout kolem zápěstí a zajistit jej pomocí magnetu, přitom by však měl být velmi tenký a lehký.

Vzhledem ke konstrukci i velkému displeji se předpokládá násobně vyšší cena než u současných náramků. Podle informací sparrowsnews.com je náramek teprve ve vývoji, a tak zůstává otázkou kdy (a jestli vůbec) se jej dočkáme.