Zákazníci si stěžují na samovolně se vybíjející sluchátka AirPods Max

Hříšně drahá sluchátka AirPods Max mají po nedávných problémech s nepříjemnou kondenzací vody další potíže. Tentokrát se jedná o nečekaně rychlé vybíjení, které navíc nemá žádnou zjevnou příčinu.

Na oficiálním Apple fóru a Twitteru nebo Redditu si uživatelé stěžují na to, že se baterie plně nabitých sluchátek během noci vybije na 1 či 0 %. Problém s vybíjením může mít přitom na starost 18. prosince zveřejněná aktualizace. Údajně se také potíže s vybíjením častěji projevují u uživatelů, kteří mají sluchátka připojena nejen k iPhonu, ale hned k několika zařízením (například Apple TV nebo dalším produktům jiného výrobce).

Shoutout to my AirPods Max that decided to have a lower charge this morning than they did when I plugged them in on Friday.



For some reason, they stopped charging over the weekend and then had a battery drain while sitting in its case. A+ product.