Xiaomi zakončilo letošní rok dalším zápisem do Guinessovy knihy rekordů

Xiaomi je známé nejen širokou nabídkou cenově dostupných smartphonů a chytré domácí elektroniky, ale také nezvykle častými zápisy do světoznámé Guinessovy knihy rekordů. V minulém roce jsme vás informovali o tom, jak se Xiaomi zapsalo do knihy otevřením 500 prodejen v jeden moment, tentokrát byl však nový rekord stanoven v populární disciplíně „unboxingu“ (rozbalování).

We made it!



Xiaomi just successfully broke the #GuinnessWorldRecord for “Most People Unboxing Simultaneously”!



Thanks for all the Mi Fans who helped us make it happen at our #MiSteryBOX event in #NYC.



