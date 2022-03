Xiaomi ukáže vlajkovou řadu 12 už 15. března

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Podle gizmochina.com plánuje Xiomi na 15. března tiskovou konferenci, na které se chystá oznámit globální zahájení řady s číslem 12 v názvu. Pro ty, kteří nás sledují pravidelně, to není žádné překvapení, protože již došlo k představení pro čínský trh na sklonku loňského roku.

Modely Xiaomi 12 a 12 Pro by ještě mohl doplnit přístroj 12X, který by mohl nabídnout lehce odlehčené specifikace, zvláště pak v oblasti čipsetu. A není také vyloučené, že by mohl překvapit model Ultra nebo nějaký podobný.

Společně s datem premiéry také unikají první informace o evropských cenách. Základní 12X bude nejspíše za 699 eur (18 tisíc korun), základní 12 za 899 € (asi 23 tisíc korun) a nejvyšší 12 Pro za 1 099 €, tedy 28 tisíc korun.