Xiaomi si patentovalo design s výsuvným čelním fotoaparátem

Abhishek Yadavna zveřejnil patent Xiaomi na možný budoucí telefon s výsuvným čelním fotoaparátem. Můžeme vidět zařízení s velkým displejem a na zadní straně mírně vystouplý modul fotoaparátů. Do toho je zakomponována i čelní kamerka, která se v případě potřeby vysune směrem nahoru.

Xiaomi Files New Pop-Up Mobile Patent. I Think This One Will Launch Around 15-17K. pic.twitter.com/Sy4127AkPQ