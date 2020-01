Xiaomi možná pomalu chystá další levný a výkonný mobil Pocophone F2

V roce 2018 se světu ukázal vůbec první Pocophone F1, což je značka spadající pod Xiaomi. Poco F1 zaujal vysokým výkonem a nebývale příznivou cenou. Tehdy mohli uživatelé žasnout nad Snapdragonem 845. Od té doby se však tento telefon, kde výrobce upřednostnil výkon před hodnotným tělem, nedočkal právoplatného nástupce. Změnit by se to mohlo v následujících měsících, alespoň to naznačuje příspěvek od @_the_tech_guy.

#Xiaomi files trademark application for POCO F2



So the POCO series exists and POCO F2 is coming soon .....#xiaomi #pocoPhone #POCOF2 pic.twitter.com/3JDwplv9IJ — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2020

Ze sdíleného dokumentu je patrné, že si Xiaomi 4. prosince 2019 nechalo registrovat ochrannou známku Poco F2. Dokument bohužel neodhaluje žádné další informace o výbavě a schopnostech telefonu. Naznačuje však, že nástupce původního modelu je v přípravě a mohl by se v následujících měsících představit.