Xiaomi Mi Pad 5 (Pro) bude lákat na kvalitní displej a velkou baterii

Fotografie: Xiaomi

Zpočátku týdne jsme se dozvěděli o tom, že Xiaomi plánuje hned několik tabletů. Dnes se informace upřesňují v případě Mi Padu 5. Dle mydrivers.com bychom se měli dočkat dvou variant – Mi Padu 5 a Mi Padu 5 Pro. Varianta Pro bude lákat na 120Hz displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů.

Tablet by měl být určen náročnějším uživatelům, neboť má být osazen Snapdragonem 870. Server ru.xiaomiplanet.sk zveřejnil render, který by mohl ukazovat vzhled budoucího tabletu. Na něm lze spatřit zakomponování trojice fotoaparátů, avšak informace o fotoaparátech zatím nejsou nijak potvrzené. Naopak baterie by měla nabízet kapacitu 8 520 mAh, což věští velmi slušnou výdrž. Na více informací si budeme muset počkat.