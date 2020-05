„Vojensky“ založené LG Q61 láká na 5 fotoaparátů

Fotografie: LG

LG skrze oficiální stránky představilo svůj nejnovější počin Q61, který volně navazuje na loňský a vcelku povedený telefon LG Q60. Novinka na první pohled vypadá podobně, ale několik odlišností nalézt lze. Čelní straně dominuje 6,5palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením a malým průstřelem v levém horním rohu, kde je čelní 16megapixelový fotoaparát. Už by to snad ani nebyl mobil od LG, kdyby chyběl vojenský standard MIL STD-810G, což znamená, že by měl telefon odolat například pádům či teplotním rozdílům.

Pod kapotu LG letos nastěhovalo procesor Helio P35 od MediaTeku, což není moc velký důvod k radosti, ale jsme v segmentu střední třídy. Procesor doplňuje 4GB RAM a 64GB interní úložiště s možností rozšíření paměťovou kartou. Samozřejmostí je nejnovější Android 10 a možnost zabezpečení otiskem prstu, přičemž čtečka je na zádech telefonu.

Na stejném místě, jen o něco výše, je letos sestava čtyř horizontálně orientovaných fotoaparátů. Hlavní 48megapixelový snímač doplňuje 8megapixelový ultrširokoúhlý objektiv. Dostalo se také na 5megapixelový portrétní fotoaparát a nakonec 2megapixelovou makro kamerku. Ano, ačkoliv bychom očekávali vyšší rozlišení u makro snímače, nestalo se tak.

Telefon je slušně vybaven co do konektivity. Má USB-C, LTE, Bluetooth 5.0 a také NFC. Posluchače hudby pak rozradostní i 3,5mm jack. Kapacita baterie se zastavila na 4 000 mAh. LG Q61 prozatím přichází jen v bílé variantě a v tuto chvíli míří na jihokorejský trh. Cena je v přepočtu stanovena na zhruba 9 tisíc korun s daní.