Vivo expanduje do Evropy. Jako první představí „gimbal“ smartphone X51 5G

Čínský výrobce telefonů Vivo oficiálně expanduje do Evropy, a to hned na šest trhů, mezi nimiž se nachází Francie, Německo, Itálie, Polsko, Španělsko a Velká Británie. Jako první by se měl na uvedené trhy oficiálně dodávat již dříve představený smartphone Vivo X51 5G (pouze jiné označení modelu X50 5G), který zaujme fotovýbavou s podporou režimu „gimbal“, díky čemuž má zařízení nabídnout špičkovou stabilizaci.

We're finally here! Committed to doing the right thing. And doing it right. #vivoeurope #vivosmartphone pic.twitter.com/uMbOhEZ3fG