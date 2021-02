Více než tisíc ukradených hesel bylo volně přístupných na internetu

Phishingová kampaň začala v srpnu loňského roku a využívala e-maily, které se vydávaly za oznámení od Xeroxu (nebo Xerosu). E-maily se snažily nalákat uživatele k otevření škodlivé HTML přílohy pod záminkou zobrazení naskenovaných souborů. Zajímavé je, že škodlivému HTML souboru se podařilo maskovat a vyhnout odhalení antivirovými programy i bezpečnostními mechanismy Microsoft Office 365 Advanced Threat Protection. Útočníkům se podařilo ukradnout více než tisíc přihlašovacích údajů, které ukládali na speciálních webových stránkách. Google ovšem při indexování internetu zaindexoval i tyto webové stránky, takže se k odcizeným datům mohl dostat kdokoli. Stačilo jednoduše vygooglit některou z ukradených e mailových adres a bylo možné se dostat i k ukradeným heslům, což značně zvyšovalo riziko dalších útoků.

.@_CPResearch_ and @OTORIO, teamed up to uncover a large-scale #phishing campaign where the attackers left over a thousand stolen log-in credentials accessible to the public by a simple #Google search. Get the details and tips for #cyberattack prevention: https://t.co/kLjtSn56Nm pic.twitter.com/gttfzCAKc7