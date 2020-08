V září údajně dorazí vylepšený procesor Snapdragon 732G. 5G však neumí

Qualcomm, který si dlouhodobě drží dominantní pozici na trhu mobilních procesorů pro zařízení s Androidem, brzy představí nový procesor spadající do střední třídy. Čipset s označením Snapdragon 732G má být údajně odhalen v září a rozšíří již tak bohatou nabídku.

Snapdragon 732G

2 Kryo 470 Gold cores 2.3Ghz instead 2.2 and 6 Kryo 470 Sliver cores 1.8GHz

8nm

Adreno 618

Better AI comparability

4G only

Release very soon and a phone with Snapdragon 732G will on sale in Vietnam in September, priced under $300