V příštím roce by mohlo být standardem bezdrátové nabíjení o výkonu 100 W

Kapacita baterií mobilních telefonů v posledních letech nijak razantně nestoupá, a tak se výrobci alespoň snaží vylepšit technologii rychlého nabíjení. Nedávno jsme byli svědky představení 120W drátového nabíjení a vcelku běžným standardem u vlajkových telefonů je již nabíjení výkonem alespoň 25 W. Podle informací Digital Chat Station bychom se mohli dočkat značného navýšení nabíjecího výkonu v příštím roce.

Well, I watched the progress of the plans of several manufacturers' laboratories. The target power of wireless fast charging for new phones next year is one hundred watts.