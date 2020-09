V hlavní roli velký displej a vysoký výkon, takové bude Poco M2

Značka Pocophone je známa i na českém trhu, například díky letošní novince F2 Pro. Telefony jsou však primárně určeny pro indický trh, kde se lze setkat s více modely. Na flipkart.com se nyní objevila promo stránka k chystanému Poco M2. Dozvěděli jsme se spoustu věcí, ale ve výsledku nic konkrétního.

It's time to change all your WTF moments to #PowerFTW moments.



Get ready, the #POCOM2 is arriving on 08th September at 12 noon on @Flipkart.



Know more here: https://t.co/IhIRnUwfng



RT & get a chance to win the new POCO phone.

2000 RTs - 1 📱

3000 RTs - 2 📱

5000 RTs - 4 📱 pic.twitter.com/U6DGxP6ton