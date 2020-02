Ultratenké sklo Samsung nabídne i ohebné konkurenci

Nejaktivnějším výrobcem na poli ohebných telefonů je dle očekávání Samsung, který v minulém týdnu představil Galaxy Z Flip. U něj se výrobce pochlubil použitím ultratenkého skla, které je ohebné. Nakonec se ale ukázalo, že pravda je mírně odlišná a na skle je umístěn ještě tenký plastový povrch. Přesto platí, že Samsung je v nasazení a vývoji ohebného skla nejdále. Ultratenké sklo od Samsungu je vyráběno speciální metodou, která zajistí nejen potřebnou ohebnost, ale také pevnost. Tloušťka tohoto skla je 30 mikrometrů. Výrobce nyní na svých oficiálních stránkách oznámil, že ultratenké sklo poskytne k prodeji případným zájemcům z řad konkurence.

Neznamená to však, že by Samsung vše prozradil svým možným rivalům. Například při přípravě skla je materiál vstřikován do neznámé hloubky, jejíž přesná hodnota je pro výsledek nesmírně důležitá. Výrobce dále neopomněl vzpomenout, že si sklo nechal testovat u francouzské certifikační agentury, která potvrdila, že vydrží až 200 tisíc ohnutí. Nezbytností je také ochranná známka, která zní „Samsung Ultra Thin Glass“ a v současnosti je registrována ve 38 zemích světa. Jedná se například o USA, Čínu a drtivou většinu států Evropské unie.