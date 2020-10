Ultraširokoúhlý objektiv iPhonů 12 má lépe fotit ve tmě a poslouží i jako makro

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Nejnovější únik informací od leakera s přezdívkou @PineLeaks prozrazuje zajímavé informace o hardwarové výbavě chystaných iPhonů 12. Kromě podrobností, které již byly odhaleny uživatelem @Kang, o nichž se můžete dočíst v našem souhrnném článku, se tak nyní můžete dozvědět více o fotoschopnostech.

Zajímavého vylepšení by se konkrétně měl dočkat ultraširokoúhlý objektiv, který bude možné využívat také jako makro fotoaparát. Při focení s tímto snímačem se údajně budete moci k focenému objektu přiblížit zhruba o 2 centimetry blíže a přitom mít stále perfektně zaostřeno (ve srovnání s iPhony 11). Rovněž clona u tohoto fotoaparátu má být zhruba o 35 % nižší (objektiv tedy pojme více světla a měl by lépe fotit za zhoršených světelných podmínek). Podle zdrojů @PineLeaks bychom se rovněž mohli dočkat podpory natáčení 4K videa při 120 nebo dokonce až 240 FPS.

This is happening, but we don't expect it to be an headline feature or anything Apple will bother mentioning. Using your iPhone 12 Ultra Wide, you will be able get closer to objects compared to the current iPhone 11 Ultra Wide. Pay attention to 12 Pro Max. — Pine (@PineLeaks) October 11, 2020

Leaker mimo jiné upozorňuje na to, že modely Pro by měly mít zhruba o hodinu delší celkovou výdrž. Základní iPhone 12 mini s 5,4" displejem by měl však paradoxně nabídnout nižší výdrž na nabití než základní iPhone 11. Důvodem jsou menší rozměry, tedy i méně prostoru pro baterii a další hardware. Další zajímavé informace můžete najít na twitterovém profilu @PineLeaks.