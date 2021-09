Trh s chytrými hodinkami neustále roste. Kralují mu Apple Watch

Trhu s wearables se dlouhodobě daří, což dokazuje i nejnovější průzkum společnosti Canalys, podle kterého došlo k celkovému meziročnímu nárůstu vyexpedovaných chytrých hodinek a náramků o 37,9 % za sledované období druhého čtvrtletí 2020 až druhého kvartálu letošního roku. Nejlépe se dařilo Xiaomi s jeho chytrými hodinkami, které si meziročně polepšilo o 272,6 %, nejhůře pak společnosti Huawei, která zaznamenala meziroční pokles o 33,9 %. V absolutních číslech však stále dominuje Apple s 7,9 miliony vyexpedovaných kusů, za kterým následuje Huawei s 2,3 miliony kusů a Garmin s 1,9 miliony hodinek.

⌚: #Apple continues to lead the global wristwatch market, commanding a sizable lead with a 31.1% market share in Q2 2021. https://t.co/XsneaniHfl pic.twitter.com/JLxr59weOQ