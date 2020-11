TikTok přidá k videím upozornění pro epileptiky

Server The Verge uvedl, že aplikace TikTok přidá k videím novou funkci, která má upozornit lidi trpící epilepsií na fotocitlivý obsah. TikTok už nyní varuje tvůrce, že pokud jejich videa obsahují fotocitlivý obsah, měli by je předělat, případně na to předem upozornit. Pokud uživatelé narazí ve svém přehledu videí na závadný obsah, dostanou upozornění.

Videa, ve kterých se střídají světla a barvy, mohou vyvolat epileptikům záchvaty. Je tedy důležité, aby lidé mohli kontrolovat obsah, který jim sociální sítě nabízí. Laura Thrall, prezidentka a generální ředitelka Epilepsy Foundation uvedla: „Je skvělé vidět, jak TikTok řeší tento problém provedením změn v aplikaci, aby se lidé v naší komunitě mohli cítit klidně při sledování obsahu této sociální sítě. Jsme hrdí na to, že jsme na této iniciativě spolupracovali se společností TikTok a opravdu si toho vážíme.“

