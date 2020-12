Také Motorola nasadí Snapdragon 888. Překvapivě v řadě Moto G

Fotografie: Xiaomi

V tomto týdnu Qualcomm slavnostně představil zbrusu nový procesor, který bude patřit mezi ty nejvýkonnější v roce 2021. Překvapivě se nejmenuje Snapdragon 875, ale Snapdragon 888. Záhy oznámili práci na zařízení s tímto procesorem výrobci jako Realme a také Xiaomi, které by dokonce mělo být úplně první, které představí telefon s novým Snapdragonem.

Pozadu nezůstane ani Motorola, o čemž informuje Qualcomm na oficiálních stránkách. Doposud platilo, že top modely s logem Motorola byly umístěny do řad Moto X, respektive do řady Edge loni. Tomu je však, zdá se, konec. Snapdragon 888 s podporou mobilních sítí 5G by se totiž měl objevit v řadě Moto G, která byla vždy synonymem pro telefony střední třídy. Je možné, že Motorola oblíbenou řadu rozšíří, a dosáhne i tak do segmentu špičkových přístrojů. Podrobnosti však prozrazeny nebyly, je tak otázkou, kdy se špičkově vybavené Motoroly Moto G dočkáme.