Tablet od Viva se přiblížil. Měl by mít Snapdragon 870

Fotografie: Unsplash (Maarten van de Heuvel)

Trh s tablety by v letošním roce mohl zažít vítanou vzpruhu, a to díky výrobcům sdružujícím se pod uskupením BBK. Již v loňském roce představilo Realme svůj tablet Pad, který zaujal velmi dobrou výbavou. Nebýt toho, že jej Realme softwarově odepsalo, mohli bychom jej doporučovat i nyní. Kuchtí se však další, tentokrát od Viva. Dle informací z weibo.com by měl mít velký displej s tenkými rámečky a 120Hz obnovovací frekvencí.

Nadějně to vypadá rovněž s výkonem, neboť by Vivo mělo nasadit Snapdragon 870, který vystačí i náročnějším uživatelům. Baterie v těle tabletu by měla mít kapacitu pohybující se kolem 8 000 mAh. Potěší také svižné nabíjení výkonem 44 W. Cena tabletu od Viva by se dle odhadů měla pohybovat kolem 8 tisíc korun i s daní, což by nebyla špatná nabídka. Na další informace, stejně jako na termín představení si budeme muset ještě počkat.