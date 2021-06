Superrychlé nabíjení ve střední třídě? Xiaomi nasadí výkon 100 W

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi si může mnout ruce, zejména díky povedené řadě chytrých telefonů Redmi (Note). Tyto modely se většinou chlubí skvělým poměrem ceny a výkonu, což z nich dělá pro středně náročné uživatele velice zajímavou volbu. Výrobce do střední třídy zpravidla přináší funkce, které bývaly výsadou spíše dražších přístrojů.

To mimochodem platí i pro rychlé nabíjení, ve kterém Xiaomi skutečně vyniká. Aktuálně nabízí v Redmi Note 10 Pro v čínské verzi 67W drátové nabíjení, což je úctyhodný výkon. I tato meta by však měla být překonána, alespoň dle informací zveřejněných gizmochina.com. Xiaomi údajně do řady Redmi Note hodlá dostat 100W nabíjení, které je nyní výsadou opravdu jen nejdražších kousků.

I ty se však posouvají výkonnostně nahoru. Například loňské Xiaomi Mi 10 Ultra podporuje až 120W nabíjení, kdy se celý telefon dobije za pouhých 23 minut. Před pár týdny navíc čínský výrobce prezentoval dokonce 200W nabíjení, kdy dojde k nabití telefonu za 8 minut. Výrobce navíc deklaroval, že ani na baterii to nebude mít nijak zásadní vliv.