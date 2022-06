Starosti se zvířaty? Pomůže aplikace Zvíře+

Fotografie: Google

Aplikace Zvíře+ je vyvinuta s cílem starat se o zdraví a bezpečnost jak domácích, tak divokých zvířat. Po roce používání a 15 tisících stažení na AppStore a Google Play došlo v červnu k její modernizaci. „Aplikace je chytrým asistentem při péči o zvířata. Jejich majitelé si do ní mohou zapsat všechny důležité termíny spojené s veterinární kontrolou či lékařské záznamy zvířete. Mezi nejdůležitější nové možnosti patří také funkce Hlášení, jež upozorní na otrávenou návnadu či zatoulané zvíře. Novinkou je i funkce Osobní strážce. Ta slouží uživatelům, kteří se vydávají na výlety na málo frekventovaná místa,“ představuje výhody Soňa Karaivanova, jedna ze zakladatelek aplikace Zvíře+.

Na koně už jen bezpečně

Aplikace totiž nově využívá schopností chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesné polohy díky GPS. Funkci Osobní strážce mohou uživatelé aktivovat v momentě, kdy se zvířetem vycházejí na procházku nebo vyjíždějí na projížďku. Mobilní telefon přitom celou dobu zaznamenává jejich polohu. Jestliže uživatelé zůstanou stát na jednom místě, zařízení se po 3 minutách rozvibruje. Pokud uživatel telefon neutlumí, aplikace automaticky posílá GPS souřadnice zvolenému nouzovému kontaktu, například blízkému člověku. Ten má potom k dispozici přesnou polohu člověka, který může být například těžce zraněný nebo v bezvědomí.

„K vývoji této funkce nás vedly jak vlastní zkušenosti, tak statistiky. Jedním z nejčastějších zranění, se kterým se musejí záchranáři potýkat, je pád z koně. To má pro lidi bohužel někdy až tragické následky. Tuto funkcionalitu proto ocení zejména koňáci. Poranit se však člověk může, i když jde jen do lesa vyvenčit psa. V každém případě hraje klíčovou roli čas,“ říká Karaivanova. Podobně aplikace chrání i zdraví a život zvířat. Nouzovým tlačítkem Potřebuji pomoc mohou uživatelé zkontaktovat nejbližší zvířecí záchrannou službu nebo veterináře. „Setkali jsme se s několika případy, kdy v létě psy na procházce pobodal hmyz nebo je uštkla zmije. Případná alergická reakce psa je potom velmi rychlá. K veterináři se tak musejí dostat co nejdříve,“ popisuje Karaivanova.

Pomáhá s hledáním ztracených mazlíčků

Zvířatům mohou ublížit rovněž nebezpečné návnady, ve kterých jsou často hřebíky, žiletky, nebo dokonce prudký jed. Zprávy o jejich nálezech se přitom objevují několikrát do roka. Aplikace Zvíře+ proto nově poskytuje funkci Hlášení. Díky ní mohou uživatelé na podezřelou návnadu upozornit ostatní. Funkce navíc uživatelům aplikace dovoluje upozornit na zatoulaná zvířata, nejčastěji psy. „Lidé mnohdy nevědí, kde hledat jejich původní majitele, a proto fotky nalezenců sdílejí různě po sociálních sítích nebo posílají na obecní úřady. Chtěli jsme celý proces zjednodušit, a proto jsme vytvořili platformu, v níž všechna nalezená i ztracená zvířata evidujeme. Navíc se díky GPS automaticky nahlašuje jejich poloha,“ vysvětluje Karaivanova. Po vytvoření hlášení se nově všem uživatelům aplikace v okruhu 20 kilometrů na mobilu objeví automatické upozornění.

Poradí i na cestě

Aby uživatelé všem nebezpečným situacím předcházeli, připravila pro ně aplikace Zvíře+ také přehled tipů nejen pro péči o zvířata. V aplikaci se lidé dozvědí například i to, co dělat v případě, že svým autem srazí divokou zvěř. „Řidiči jsou ve většině případů po srážce v šoku. Často potom reagují tak, že od nehody odjedou. Vždy by ale měli přivolat policii, a to i v případě, že nemají poškozené auto. Nemusí se však bát pokuty. Srážka se zvěří se označuje jako nezaviněná nehoda. To už jim ale vysvětlí naše aplikace,“ uzavírá Karaivanova.