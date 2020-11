Spotify mělo dnes globální výpadek. Dotkl se i vás?

Během dnešního dopoledne zaznamenaly miliony uživatelů z celého světa výpadek aplikace Spotify. Trval zhruba dvě hodiny a stihli ho zaznamenat uživatelé z celého světa, i z České republiky. Společnost to oznámila na Twitteru. U nás výpadek začal po jedenácté hodině, aktuálně by měla už aplikace běžet bez problémů.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!