Spekuluje se o Redmi 10 (2022). V čem bude lepší než předchůdce?

Fotografie: Xiaomi

Řada Redmi v letošním roce zřejmě zrecykluje svého loňského člena. Naznačují to úniky o Redmi 10 (2022) skrze Geekbench, který by mohl navázat na Redmi 10. Prozatím to však vypadá, že odlišnosti budou vzácným jevem. Například procesor by měl být shodný, a to Helio G88 od MediaTeku. Obdobně to vypadá s operační pamětí, kdy základem budou pouhé 4 GB.

Hlavní fotoaparát má lákat na 50 megapixelů a chybět by neměl ani 8megapixelový ultraširokoúhlý snímač. V další výbavě má figurovat baterie s kapacitou 4 900 mAh a podporou 22,5W drátového nabíjení. Na další informace si budeme muset ještě počkat, stejně tak na případný termín premiéry.