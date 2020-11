Snapdragon 875 nabídne nové jádro Cortex-X1 a úspornější chod

Fotografie: Qualcomm

V příštím měsíci bychom se měli dočkat představení procesoru Snapdragon 875, tedy pomyslné vlajkové lodi společnosti Qualcomm. Již nyní však prosakují informace o tom, co by měl umět. Tentokrát informace prosákly skrze weibo.cn a dozvídáme se, že by Qualcomm měl nasadit nové jádro Cortex-X1 s taktem 2,84 GHz. Dále má být procesor osazen třemi jádry Cortex-A78 s taktem 2,42 GHz a čtyřmi jádry Cortex-A55 s taktem 1,8 GHz.

Nové jádro Cortex-X1 má lákat na 20% nárůst výkonu ve srovnání s Cortexem-A78. Očekává se též nový grafický akcelerátor Adreno 660. Snapdragon 875 má mít také mnohem lépe řešenou energetickou náročnost zejména ve chvílích, kdy nebude potřeby vysoký výkon, což by se mělo pozitivně projevit na výdrži koncových zařízení.