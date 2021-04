Smartphony vivo mají co nabídnout, nyní na CZC.cz ve výhodné akci

Fotografie: CZC.cz

Společnost vivo patří k největším výrobcům chytrých telefonů na světě, její hlavní výsadou je přitom nabídka skvělých zařízení za dostupnou cenu. Vybere si každý od nenáročného uživatele až po zapálené hráče s potřebou pořádného výkonu. V CZC.cz lze navíc do 5. května 2021 získat oblíbené smartphony ještě výhodněji.

vivo Y11s – kouzelník za pár korun

Základním z dostupných modelů je vivo Y11s, jenž dokáže za málo peněz udělat velkou parádu. Telefon totiž disponuje 6,51“ HD+ displejem, 8jádrovým procesorem, 3 GB operační paměti a hned trojicí fotoaparátů. Nechybí ani podpora dvou SIM karet a rychlého internetu LTE, s baterkou o kapacitě 5 000 mAh si nemusíte dělat žádné starosti s výdrží. O perfektní zabezpečení chytrého telefonu se pak stará boční čtečka otisků prstů a identifikace tváře.

vivo Y20s – chytrá volba pro náročnější

Zlatou střední cestou je pak pro fanoušky telefonů model vivo Y20s, který disponuje stejnou velikostí a rozlišením displeje jako levnější bratříček Y11s, ale pod kapotou toho skrývá o dost více. Zejména hráčům udělají velkou radost 4 GB operační paměti a 128 GB úložného prostoru. Ani v tomto případě přitom nechybí obrovská baterka o kapacitě 5 000 mAh, podpora LTE sítí či zadní trojitý AI fotoaparát. Displej o stejné velikosti 6,51“ s HD+ rozlišením disponuje i pokročilým filtrem modrého světla pro ochranu očí. Nemusíte se tak bát, že by vás po delší herní seanci bolela hlava nebo jste večer nemohli usnout.

vivo Y70 – opravdové dělo pro fajnšmekry

Pokud chcete to nejlepší bez kompromisů, i pro vás má vivo připravený kousek, konkrétně model Y70. A opravdu nejde o žádné ořezávátko: 8 GB RAM, 128 GB interní paměti, 8jádrový Snapdragon 665 s 2 GHz, obrovský 6,44“ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením – to je jen přehled toho nejdůležitějšího, co vám pomůže ke skvělému zážitku. Na zádech najdete trojici fotoaparátů s rozlišeními 48 + 2 + 2 Mpx, která si poradí i s natáčením 4K videí. Baterka s rychlým nabíjením vás nenechá ve štychu ani ve chvíli, kdy si večer zapomenete telefon nabít, čtečku otisků prstů najdete pěkně v displeji a opět nechybí podpora rychlých LTE sítí. To vše za stále bezkonkurenční cenu.

Získejte slevu až 700 Kč

Všechny modely z aktuální nabídky si navíc můžete pořídit na CZC.cz se slevou. Chytrý telefon vivo Y11s získáte s unikátním kódem o 500 Kč levněji, modely vivo Y70 a vivo Y20s dokonce se slevou ve výši 700 Kč. Při objednávce stačí uvést jeden z kódů níže, akci můžete využít kdykoliv v termínu od 19. 4. 2021 do 5. 5. 2021.

Speciální slevové kódy:

vivo Y70 – původní cena: 5 499 Kč – sleva 700 Kč – kód: SECRETVIVO700

vivo Y20s – původní cena: 4 299 Kč – sleva 700 Kč – kód: SECRETVIVO700

vivo Y11s – původní cena: 3 299 Kč – sleva 500 Kč – kód: SECRETVIVO500

Společnost vivo partnerem EURO 2020 a 2024

Čínský výrobce chytrých telefonů bere svou roli v Evropě vážně a na podporu této myšlenky se rozhodl stát oficiálním partnerem nadcházejících dvou Mistrovství Evropy ve fotbale. Jak EURO 2020, tak EURO 2024 tak bude doprovázet charakteristické logo předního světového výrobce. „Pohání nás vášeň pro dokonalost a vize poskytovat jedinečné a neopakovatelné zážitky – to máme s UEFA společné,“ okomentoval propojení značek Denny Deng, výkonný ředitel evropské pobočky vivo. Oficiální telefon Eura můžete mít v kapse i vy, stačí využít výhodné akce u CZC.cz.