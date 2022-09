Sleva až 9 tisíc a klávesnice zdarma. Microsoft Surface se teď obzvlášť vyplatí

Fotografie: Mobil Pohotovost

Notebooky a tablety už nedomyslitelně patří do výbavy středoškoláků a především vysokoškoláků. Ideální jsou pak zařízení, která kombinují notebook s Windows 11 i tablet do jednoho a na tomto poli jednoznačně dominuje Microsoft se svými zařízeními Surface. A právě Surface Go 3, Surface Pro 8 a Surface Laptop Go nyní koupíte obzvlášť výhodně. Ušetříte totiž až 3 000 Kč a ještě navíc dostanete zdarma klávesnici v hodnotě až čtyř tisíc.