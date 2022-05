Sledujte devátý díl živého prodeje Samsung na Facebooku a vyhrajte The Freestyle

Fotografie: Samsung

Dnes už pravidelná akce s názvem #SamsungFutureStore je opět tady. Otevřete si dnes 17. května v 19:00 facebookové stránky Samsungu a užijte si hodinu zábavy s hosty i zajímavými informacemi o produktech Samsung.

Devátým dílem pořadu vás provede Lukáš Hejlík a pozve si k sobě moderátorku Zorku Hejdovou, modelku Karolínu Chomistekovou a experta Samsungu Jana Pajera. Ve vysílání vám představí lifestylové televizory od Samsungu a společně s hosty poradí, jak vybrat vhodný televizor právě pro vás a vaše potřeby. Dozvíte se i mnoho důležitých a zajímavých informací, například v čem se televizory odlišují, co všechno umějí nebo jak je lze ovládat pomocí mobilních telefonů.

Ale pozor tím to nekončí. Během živého vysílání můžete vyhrát nový projektor The Freestyle. Jediné, co pro účast v soutěži musíte udělat, je aktivně komentovat live stream v chatu. Dva výherce projektoru Samsung oznámí už na konci vysílání.