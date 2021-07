Sledovat mobilecast se vyplatí, dokazuje to náš nový výherce balíčku od Honoru

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Sledovat mobilecast on-line se vyplatí, dokazuje to i dnešní vyhlášení poslední soutěže, která se konala u příležitosti posledního mobilecastu. Jak už víte, ten kdo sleduje mobilecast živě, je do soutěže zařazen rovnou 5×, díky čemuž se šance na výhru rapidně zvyšuje. Dokazuje to i naše poslední losování, protože výhercem magického balíčku od Honoru se stal fanoušek, který nás sledoval živě a do soutěže byl zapsán hned 5×. Očividně to funguje.

Sluchátka Magic Earbuds se pyšní aktivním potlačením okolních ruchů, skvělá je rovněž i výdrž na nabití. O dodatečnou energii se postará elegantní pouzdro. Ovládání je zajištěno pomocí dotykových plošek na obou sluchátkách. Plošky reagují na dvojitý poklep a delší přidržení.

Honor Band 6 se může pochlubit skleněným a vysoce odolným AMOLED displejem s jasnými barvami a rozlišením 194 × 368 pixelů. Je až o 148 % větší v porovnání s předchozí generací. Vhod příjde určitě i povrchová úprava proti otiskům prstů. Honor Band 6 zaujme elegantním designem doplněným stylovým logem na levé straně a praktickým bočním tlačítkem na pravé straně.

Otázka a správná odpověď:

Jak velkou kapacitu baterie má nabíjecí pouzdro u sluchátek Honor Magic Earbuds? Správná odpověď zněla 410 mAh, uznávali jsme však i výdrž v hodinách.

Výhercem se stává...

Marek T., kterému tímto srdečně blahopřejme!

Ať vám už žádná soutěž neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!