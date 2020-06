Samsung údajně připravuje Galaxy S20 Lite. Měl by mít Snapdragon 865

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung Galaxy S10 Lite nese kódové označení SM-G770 a sammobile.com nyní přišel s informací, že se chystá model s označením SM-G780. To napovídá, že by mohlo jít o budoucí Galaxy S20 Lite. V tuto chvíli však bohužel není k dispozici příliš ucelených informací. Spekuluje se obecně o 128GB interní paměti, což není žádné překvapení. Výrobce by u tohoto telefonu měl možná prvně nasadit prostředí One UI 2.5.

Základem výbavy by dle dostupných informací měl být procesor Snapdragon 865, což znamená, že se telefon dočká také podpory sítí 5G. Současně s tím však Samsung zřejmě plánuje na trhy, kde není podporována síť 5G, přinést verzi bez 5G. Otázkou zůstává, jakou změnou procesoru toho docílí.