Samsung si (trochu dětinsky) utahuje z rozlišení fotoaparátů nových iPhonů

Fotografie: Apple

Jihokorejský výrobce si neodpustí každoroční příležitost utahovat si z Applu, ačkoliv se jím leckdy později nechá sám inspirovat. Tentokrát přišly na řadu šprýmy zaměřené na rozlišení fotoaparátů iPhonů 14 Pro, které jsou vybaveny 48Mpx snímačem, což je první navýšení rozlišení od dob iPhonu 6s. Podle Samsungu to však nestačí a chlubí se tím, že jeho telefony využívají 108 Mpx už déle než dva roky, ostatně 108Mpx senzory Samsung sám vyrábí. Apple však tradičně odebírá snímače od Sony, a to prozatím 108Mpx senzor do smartphonů nenabízí. Samsung se přitom neomezil na vyvěšování tohoto a dalších podobných šťouchnutí do Applu pouze na internetu, ale také v offline světe.

Otázkou zůstává, jestli má tento typ reklamy potenciál k přetažení současných uživatelů iPhonů k Samsungu, zvlášť když v tomto případě několikanásobně vyšší rozlišení nemusí nutně znamenat kvalitnější snímky. V každém případě se však výrobci daří vyvolávat publicitu.