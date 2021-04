Samsung rozšířil upcyklační program o iniciativu Galaxy Upcycling at Home

Upcyklace znamená opětovné využití přístrojů s vyšší přidanou hodnotou. Program Galaxy Upcycling at Home využívá senzorů v telefonech k detekci světla nebo zvuků, takže se ze starších modelů stávají přístroje úplně jiného typu. Ke konverzi se používá funkce SmartThings Labs, součást aplikace SmartThings.

Let’s make more sustainable choices together this #EarthDay. Introducing Galaxy Upcycling at Home – a way to repurpose old Galaxy devices into something new. It’s easy and good for the planet. Learn more: https://t.co/QORV5AValg pic.twitter.com/I3TP0JTs2y