Samsung připravuje dalšího obrněnce. Galaxy XCover Pro pořádně vyroste

Samsung má ve svém portfóliu i speciální řadu smartphonů Galaxy XCover. Pojítkem všech těchto modelů je zvýšená odolnost, avšak v posledních letech Samsung tuto řadu vcelku zanedbával. Letos jsme se sice dočkali novinky v podobě Galaxy XCover 4s, avšak ve výsledku šlo jen o mírně inovovaný několik let starý model. Nyní se však objevují informace o chystaném smartphonu Galaxy XCover Pro, který by mohl do řady vnést čerstvý vítr.

Prvotní úniky naznačují, že půjde o poznání větší zařízení, zřejmě se 6,3palovým displejem. Skrze FCC jsme se dozvěděli například o základních rozměrech: na výšku má telefon měřit 160 milimetrů, šířka se zastaví na 77 milimetrech. V útrobách má tepat Exynos 9611 se 4GB operační pamětí. Prozrazena je též podpora 15W nabíjení, avšak kapacitu baterie neznáme. Prostředí bude dle očekávání zajištěno Androidem 10 a nadstavbou One UI 2.0. Opomenout nemůžeme zvýšenou odolnost: IP68 a vojenský standard MIL STD-810G. Očekává se, že k představení by mělo dojít velmi brzy.