Samsung plánuje vyrobit ultrasnímač o rozlišení 600 megapixelů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung se kromě nespočtu dalších odvětví realizuje také ve vývoji a výrobě snímačů, které mají často nevídaně vysoká rozlišení. Po 64Mpx (ISOCELL Bright GW1) a 108Mpx (ISOCELL Bright HM1 u Samsungu Galaxy S20 Ultra 5G) se na k nám díky sammobile.com dostala zmínka o snímači mnohem vyššího rozlišení.

Za informací stojí Yongin Park ze společnosti System LSI Business (spadající pod Samsung), který v článku zveřejněném na firemních stránkách, uvedl, že lidský zrak je schopen zpracovat rozlišení přibližně 500 megapixelů. Pro srovnání – většina dnešních fotoaparátů spoléhá na 40/12Mpx fotoaparáty, toto odvětví má tedy před sebou ještě dlouhou cestu, než se dostane na úroveň toho, co vše jsou lidské oči schopné rozpoznat. V článku je rovněž uvedeno, že cílem pro společnost je vyrobit snímač o rozlišení 600 megapixelů.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

U snímače s takto velkým rozlišením budě jistě zajímavé sledovat, jak velký (fyzicky) by musel být a také kolik pixelů by byl schopný poskládat do jednoho. Obecně platí, že čím větší rozlišení, tím menší velikost pixelů, což je ostatně také důvodem pro skládání několika pixelů do jednoho.

Park rovněž uvedl, že většina fotoaparátů na dnešním trhu dokáže pořizovat snímky, které jsou viditelné pro lidské oko (vlnová délka mezi 450 a 750 nm) a senzory, které dokáží detekovat vlnovou délku mimo toto spektrum, jsou spíše raritou. Snímače, které dokáží rozpoznat ultrafialová světlo/infračervené vlny mohou být přitom využívány v zemědělství nebo zdravotnictví. Mimoto pracují v Systems LSI Business také na zařízeních, která dokáží rozeznat vůni či chuť.

Vyrobit senzor o rozlišení 600 megapixelů rozhodně ještě nějakou tu chvíli potrvá. Zároveň nelze v současnosti s jistotou predikovat, jestli bude nasazen do smartphonů, které se sice v poslední době zvětšují, ale stále si potřebují zachovat rozumné fyzické rozměry. Velmi pravděpodobně se tak objeví spíše v autonomních vozidlech či dronech.