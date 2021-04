Samsung plánuje skládací tablet. Uhádnete, kolikrát se přehne?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung je prozatím nejaktivnějším výrobce v segmentu produktů s ohebnými displeji. Na trh uvedl již tři modely a v letošním roce vyhlížíme další dva – Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip 3. Jihokorejská společnost však chce z ohebných panelů vytěžit mnohem více. Současné modely jsou stále limitovány rozměry, které v zavřeném stavu nesmí být nijak výrazně nadprůměrné tak, aby bylo možné zařízení používat jako telefon. Po rozevření sice v řadě Fold získáte menší tablet, ale stále to nemusí být úplně ono.

Zkraje příštího roku bychom se tak měli dočkat prvního modelu z možné řady Galaxy Tab Fold, tedy tabletu, jak informuje gizchina.com. Co je však nejzajímavější, tablet by měl být ohebný hned na třech místech. V tuto chvíli chybí podrobnosti a můžeme jen spekulovat, zda půjde o vnitřní displej, nebo Samsung sáhne po jiném řešení. Na každý pád bude ohnutí ve třech bodech zajišťovat, že tablet nebude nijak velký a zvětší se jen v případě, kdy to bude uživatel vyžadovat. Skládací tablet by dále měl přinést podporu pera S Pen, stejně jako Galaxy S21 Ultra či již zmíněný a očekávaný Galaxy Z Fold3.

Představení tohoto druhu zařízení má být v plánu nejdříve během 1. čtvrtletí roku 2022, tedy zhruba za rok. Do té doby se ještě může mnohé změnit.